عراقيون عائدون من السودان يروون معاناة "حرب اندلعت في يوم وليلة"

كان أحمد البلداوي من ضمن العائدين على متن الطائرتين اللتين أرسلتهما الحكومة العراقية لنقل مواطنيها من مدينة بورتسودان، ضمن عمليات واسعة لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان في أعقاب اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل زهاء أسبوعين.

ويقول البلداوي، الذي بدا الاحمرار في عينيه من التعب، إن "الحرب اندلعت في يوم وليلة. لم نحسب لها أي حساب".

ويضيف المهندس البالغ من العمر 30 عاماً: "لم يكن لدينا أكل أو كهرباء. نحن على مدى عشرة أيام لم نرَ الشمس".

ويؤكد الرجل أنه اضطر لتناول الخبز اليابس خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنه توقع مع عراقيين آخرين أن يكونوا على متن رحلة إجلاء يتم تنظيمها.

ويوضح: "سررنا وحضّرنا ملابسنا، قبل أن يقال لنا إنه سيتم إجلاء آخرين بدايةً. بقينا محاصرين في الشقق وتملّكنا القهر".

واندلعت معارك عنيفة في الخرطوم ومدن أخرى اعتباراً من 15 نيسان/أبريل، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة الاتحادية في السودان، ولكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر.

وتسببت المعارك بنقص المواد التموينية والكهرباء والمياه، إضافة لصعوبات جمّة في توفر الخدمات الصحية.