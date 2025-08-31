الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك قطاع غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أحد جنوده ويحمل رتبة رقيب قتل خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة "حماس".

وذكرت مصادر عبرية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر نبأ مقتل الرقيب أريئيل لوبلينر وهو مقاتل من الفرقة الـ(36)، في معارك جنوب غزة.

وارتفع بمقتل الرقيب لوبلينر عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في معارك قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023 إلى 900 قتيل.

وأعلن الجيش، السبت، مقتل جندي إسرائيلي بنيران قناص في قطاع غزة، فيما تبين أن الوفاة حدثت أثناء عملية إخلاء المنطقة.