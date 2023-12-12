الكرملين: لا يمكن تقديم مساعدة للفلسطينيين في غزة مع استمرار العمليات الإسرائيلية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأنه من غير الممكن تقديم مساعدات مع استمرار العمليات العسكرية.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًّا على سؤال ما إذا كان لا يزال لدى المجتمع الدولي الأدوات اللازمة للتأثير على الوضع في قطاع غزة: "نرى أنه تم استئناف الأعمال القتالية ولا تزال مستمرة الحالة الإنسانية، الموجودة في غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة "يتطلب جهودًا فعالة جدًّا وخطوات جادة لتقديم مساعدة للفلسطينيين بسرعة، ومع دوي أصوات المدافع، القيام بذلك عمليًّا غير ممكن".