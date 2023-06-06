"بلاقيه في الآخرة".. فلسطينية تطالب بالقصاص لطفلها الذي قتل في الضفة

في جنازة شارك فيها عشرات المعزين، حملت الفلسطينية مروة التميمي طفلها للمرة الأخيرة، ووضعت راحتي يديها على خديه وانحنت لتطبع على جبينه قبلة الوداع، حيث توفي أمس الأثنين متأثرا بجراحه بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه، الأسبوع الماضي.

وفي جنازته بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، طالبت مروة بالقصاص العادل، وقالت: "ابني راح مظلوم.. الحمد لله بلاقيه في الآخرة.. إن شاء الله بينتقم منهم.. بدي حق ابني.. أنا بدي حق ابني ويتحاسب كل إنسان أعدم زوجي وابني، السيارة اتدمرت عليهم".‏

وتوفي محمد، الذي قالت والدته إنه كان سيكمل عامه الثالث في غضون شهور، بعدما أصيب بطلق ناري في الرأس، عندما تعرض هو ووالده لنيران إسرائيلية بالقرب من منزل العائلة أثناء توجههما بالسيارة لزيارة أقارب.