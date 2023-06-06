"بلاقيه في الآخرة".. فلسطينية تطالب بالقصاص لطفلها الذي قتل في الضفة
في جنازة شارك فيها عشرات المعزين، حملت الفلسطينية مروة التميمي طفلها للمرة الأخيرة، ووضعت راحتي يديها على خديه وانحنت لتطبع على جبينه قبلة الوداع، حيث توفي أمس الأثنين متأثرا بجراحه بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه، الأسبوع الماضي.
وفي جنازته بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، طالبت مروة بالقصاص العادل، وقالت: "ابني راح مظلوم.. الحمد لله بلاقيه في الآخرة.. إن شاء الله بينتقم منهم.. بدي حق ابني.. أنا بدي حق ابني ويتحاسب كل إنسان أعدم زوجي وابني، السيارة اتدمرت عليهم".
وتوفي محمد، الذي قالت والدته إنه كان سيكمل عامه الثالث في غضون شهور، بعدما أصيب بطلق ناري في الرأس، عندما تعرض هو ووالده لنيران إسرائيلية بالقرب من منزل العائلة أثناء توجههما بالسيارة لزيارة أقارب.
وأصيب الأب هيثم التميمي برصاصة في الكتف، قالت الأم التي لم تكن معهما بالسيارة: "لما روحت أشوف ابني.. رحت أشوفه، لحقته. بأقول لليهود ابني راح إلا هو يقول لي ارجعي، باطخ (سأطلق عليك الرصاص)، أنا أمه، بقولي ارجع باطخّ".
وفي بيان بعد الحادث، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده ردوا بالذخيرة الحية على رصاصات أطلقها مهاجمون باتجاه مستوطنة يهودية، فأصيب فلسطينيان، أحدهما طفل.
وجاء في البيان: "الجيش الإسرائيلي يأسف لإلحاق الأذى بغير المقاتلين ويلتزم ببذل كل ما في وسعه لمنع مثل هذه الحوادث".
وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، كان التميمي واحدا من 27 قاصرا فلسطينيا قُتلوا نتيجة لأفعال الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، منذ يناير كانون الثاني.
وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: "بدون محاسبة، ستستمر جرائم إسرائيل ضد شعبنا/أطفالنا بلا هوادة".