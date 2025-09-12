محمد بن زايد ورئيس وزراء المجر يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، "علاقات التعاون وفرص تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية في البلدين وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما".

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) "أكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة العمل من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة، مشيرين إلى التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية-المجرية، حيث يحتفي البلدان خلال هذا العام الجاري بمرور 35 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في بناء شراكة فاعلة تسهم في تحقيق أهدافهما التنموية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام".

أخبار ذات علاقة محمد بن زايد وبوتين يبحثان في موسكو تعزيز الشراكة الإستراتيجية

واستعرض الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء المجري "عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين دعمهما لكل الجهود التي من شأنها ترسيخ أسس الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي".