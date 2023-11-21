برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية

صوت أعضاء البرلمان في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية، حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.

ويعتبر هذا القرار رمزيا إلى حد كبير، إذ إن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامابوسا، ولم يرد متحدث باسم الرئاسة حتى الآن على طلب من "رويترز" للتعليق.

لكن رامابوسا وكبار مسؤولي وزارة الخارجية انتقدوا صراحة القيادة الإسرائيلية خلال حملتها العسكرية المدمرة ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم بشأن جرائم حرب محتملة.