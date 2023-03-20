انكفاء وتعزيز للانقسام.. ماذا بعد تعيين صلاح عبدالحق مرشدا لإخوان لندن؟

أثار تعيين جماعة الإخوان المسلمين "فرع لندن" قائما جديدا بأعمال المرشد خلفا للإبراهيم منير، الذي توفي في نوفمبر الماضي، تساؤلات حول تأثير ذلك على صراع الجبهات الذي تعيشه الجماعة، وتجلياته على الوضعية الصعبة التي تعيشها منذ سنوات.

وأمس الأحد، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "فرع لندن" اختيار صلاح عبدالحق قائمًا جديدًا بأعمال المرشد خلفًا لإبراهيم منير.

وعبدالحق محسوب على ما يعرف بمجموعة القطبيين، نسبة إلى سيد قطب، حيث كان عضوًا بتنظيم 1965، وهو المتهم رقم 34 فيها مع سيد قطب وقيادات التنظيم.

وتنوعت آراء المختصين حول تأثيرات الخطوة السالفة الذكر على مستقبل الجماعة ووضعية الصراع المستمرة منذ سنوات، خصوصا بين ما يعرف بجبهة لندن وجبهة إسطنبول.