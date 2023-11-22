مسؤول أمريكي: يتوقع الإفراج عن 3 أمريكيين ضمن اتفاق غزة

قال مسؤول أمريكي كبير إن 3 أمريكيين تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي من المتوقع أن يكونوا من بين 50 محتجزا على الأقل ستطلق الحركة الفلسطينية سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل والولايات المتحدة وقطر.

وقال المسؤول إن الثلاثة بينهم طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام وكان والداها من بين أكثر من 1200 شخص قتلوا في الهجوم الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وقالت السلطات في غزة إنه منذ ذلك الحين سوى القصف الإسرائيلي مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بالأرض وأسفر عن مقتل 13300 مدني.

وقال المسؤول إن من المرجح أن يجري إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد توقف القتال.

وبموجب بنود الاتفاق، ستطلق حماس سراح 50 محتجزا وستفرج إسرائيل عن 150 أسيرا فلسطينيا خلال هدنة مدتها من أربعة إلى خمسة أيام.

وقال المسؤول إن مجموعة المحتجزين ستضم امرأتين أمريكيتين وطفلة أمريكية تدعى أبيجيل ستبلغ الرابعة من عمرها يوم الجمعة.

وقال المسؤول إن من المتوقع إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين بعد 24 ساعة من إعلان الاتفاق، ومن المرجح أن يجري إطلاق سراح أول مجوعة صباح الخميس.

وأضاف المسؤول: "أود أن أقول إن هناك ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام"، وذلك دون تقديم تفاصيل عن أي جنسيات أخرى من المتوقع إطلاق سراحهم.

وأردف أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح بوصول المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.

ويأمل المسؤولون أن يتم الالتزام بالهدنة في شمال إسرائيل حيث وقعت اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.

وقال المسؤول إن نظام التفتيش الصارم سيضمن ألا تستغل حماس الهدنة لتزويد مقاتليها في غزة بالأسلحة.

وذكر المسؤول أن حماس قالت "إنها في الواقع بحاجة إلى هدنة لتحديد مكان الأشخاص"، مضيفاً أن الهدنة ستمنح حماس الوقت لتحديد وجمع المزيد من النساء والأطفال.

وقال المسؤول الامريكي: "نتوقع أن يكون العدد أكثر من 50 شخصا، لكنني لا أريد أن أذكر رقماً... لكن الطريقة التي تمت بها صياغة الصفقة هي أنها تحفز إلى حد كبير إطلاق سراح الجميع".