خلال زيارته كردستان العراق.. أوستن يبحث مع بارزاني جملة ملفات شائكة

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، زيارة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، والتقى القادة السياسيين، وبحث معهم جملة من الملفات الشائكة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وحلّ المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، فضلًا عن حلّ الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين في الإقليم.

وجاءت الزيارة بعد أن وصل أوستن إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى هناك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعقد مؤتمرًا صحفيًا في السفارة الأمريكية.

وانتقل بعد ذلك إلى أربيل، حيث التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وبحث معه علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كردستان العراق، والأوضاع الأمنية وآخر مستجدات الحرب ضد الإرهاب، والأوضاع الداخلية لإقليم كردستان، فضلًا عن التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.