الدمار سيد المشهد في مخيم جنين
مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها ليلة الأربعاء، بدأ أهالي المخيم المبعَدون عن منازلهم بالعودة ليتفقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، بعد أن اجبرتهم الاشتباكات المسلحة والاجتياح الإسرائيلي على الخروج، حفاظًا على حياتهم وأطفالهم، ليصابوا بالصدمة جرّاء حجم الدمار الذي حلَّ بالمكان.
ووفق تقارير الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد غادر أكثر من 3 آلاف فلسطيني من سكان مخيم جنين منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة.
ومنذ الساعات الأولى للعملية العسكرية عملت القوات الإسرائيلية على تدمير البنى التحتية، حيث تعطلت خدمات الكهرباء والمياه، ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيعمل على إصلاحها لعودة المياه والكهرباء للمخيم، فإن شهود عيان من المخيم أفادوا بأن شبكات الكهرباء والمياه ما زالت معطلة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه وبعد 48 ساعة من العملية المباغِتة لإحباط أنشطة المسلحين الفلسطينيين، خرجت القوات كافة من مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.
وأضاف: "خلال العملية العسكرية تم استجواب مئات المشتبه فيهم، فيما اعتُقِل العشرات، كما عثرت القوات الإسرائيلية وصادرت وفجرت آلاف الوسائل القتالية والعبوات الناسفة ومختبرات الذخائر.
وكان الاجتياح الإسرائيلي أدى إلى مقتل 12 فلسطينيًّا فيما أصيب أكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى اعتقال ما يقارب الـ 130 من أبناء مخيم جنين.
كما خلَّف الاجتياح دمارًا شامِلًا في البنى التحتية والشوارع والممتلكات والمركبات الخاصة بالسكان، بالإضافة لتدمير عدد من البيوت والمنشآت الصغرى التي يعتمد عليها سكان المخيم في مَعاشِهم.
وحتى اللحظة لم يَصدُر أيُّ إحصائية شاملة ورسمية حول ما خلَّفه الجيش الإسرائيلي من دمار وتخريب.
كما أفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز" بأن "حركة المرور والتنقل الداخلية بين الأحياء مقطوعة بالكامل جرّاء التدمير، وثمَّة عائلات لم تتمكن من الوصول لمكان سكنها في المخيم منذ ليل الثلاثاء، وعادت لمدارس ومساجد مدينة جنين حيث قطنوا منذ بدء العملية".
وأشارت بعض التقارير لمنظمات فلسطينية إلى حدوث حالات "خوف وهلع" بين صفوف الأطفال والنساء وكبار السن جرّاء العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية.