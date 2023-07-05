الدمار سيد المشهد في مخيم جنين

مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها ليلة الأربعاء، بدأ أهالي المخيم المبعَدون عن منازلهم بالعودة ليتفقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، بعد أن اجبرتهم الاشتباكات المسلحة والاجتياح الإسرائيلي على الخروج، حفاظًا على حياتهم وأطفالهم، ليصابوا بالصدمة جرّاء حجم الدمار الذي حلَّ بالمكان.

ووفق تقارير الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد غادر أكثر من 3 آلاف فلسطيني من سكان مخيم جنين منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة.