السعودية تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إلى سرعة وقف العمليات العسكرية في السودان، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وكتب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عبر تويتر: "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته".

وطالب بن فرحان أيضاً و"بالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".