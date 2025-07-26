منذ 6 أشهر.. استئناف إسقاط المساعدات جوًا على غزة لأول مرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، استئناف السماح بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات من قبل الطائرات على قطاع غزة، مشيرًا إلى السماح كذلك للمؤسسات الأممية بإدخال قوافل إغاثية إلى القطاع من مصر عبر "ممر آمن".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، سيُجدّد جيش الدفاع الإسرائيلي السبت تنفيذ عمليات إسقاط المساعدات جوًا عبر الممر الجوي، في إطار الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".

وأضاف في بيان له أن "عملية الإسقاط ستُنفذ بالتعاون مع منظمات دولية، وبقيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وسلاح الجو، وسيتم إسقاط سبع حاويات مساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية، مقدّمة من منظمات دولية".

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بإسقاط طائرات لصناديق تحتوي مواد غذائية في منطقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تقرر تحديد ممرات إنسانية ستتيح حركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإدخال الغذاء والدواء إلى السكان في قطاع غزة".

و️"يستعد جيش الدفاع لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظا للسكان وسيواصل العمل في المناطق التي يعمل فيها لتطهيرها وتعميق الأنشطة لتحييد العناصر والبنى الإرهابية".

من جانبه، أعلن رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، أن الأمم المتحدة أبلغت المنظمات الأهلية، بأنه سيتم اعتبارًا من يوم غد إدخال المساعدات الإنسانية من مدينة العريش المصرية بكميات كبيرة إلى جنوب وشمال غزة.

كما أشار الجيش الإسرائيلي، إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية وبالتعاون مع شركة الكهرباء الإسرائيلية على ربط محطة تحلية المياه وسط قطاع غزة، بالشبكة الإسرائيلية، لإنتاج نحو 20 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا وقف للقتال حتى اللحظة في غزة، وإنه سيواصل القتال من أجل إعادة جميع المختطفين والقضاء على تنظيم حماس".