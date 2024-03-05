غالانت يهدد "حزب الله": نقترب من نقطة حرجة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن التوتر المستمر مع ميليشيا حزب الله على الحدود مع لبنان يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري.

وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين :"نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي اجتماع غالانت مع المبعوث الأمريكي بعد يوم واحد من عقد الأخير سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، لمحاولة وضع حد للتصعيد على الحدود الجنوبية.