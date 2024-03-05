غالانت يهدد "حزب الله": نقترب من نقطة حرجة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن التوتر المستمر مع ميليشيا حزب الله على الحدود مع لبنان يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري.
وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين :"نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"، بحسب وكالة "رويترز".
ويأتي اجتماع غالانت مع المبعوث الأمريكي بعد يوم واحد من عقد الأخير سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، لمحاولة وضع حد للتصعيد على الحدود الجنوبية.
وهدَّدت إسرائيل مرارًا بأنها ستبعد عناصر الميليشيا عن الحدود لإعادة سكان مناطقها الشمالية، بالجهود الدبلوماسية أو القوة العسكرية.
وفي أسوأ تصعيد منذ حرب 2006، تشتبك الميليشيا مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، على خلفية الحرب التي يشهدها قطاع غزة؛ ما خلَّف قتلى وجرحى لدى الطرفين.