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العالم العربي

إسرائيل تعلن مقتل قائد منطقة "مارون الراس" في حزب الله

إسرائيل تعلن مقتل قائد منطقة "مارون الراس" في حزب الله
قوات من الجيش الإسرائيلي جنوب لبنانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 7:17 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن قوات لواء جولاني التابعة له قتلت قائد منطقة مارون الرأس في ميليشيا حزب الله جنوب لبنان.

ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، استعرض فيه عمليات الفرقة 36 في جنوب لبنان، فإن الجيش أبعد قوات الرضوان عن خط التماس.

وأضاف أدرعي أن الفرقة 36 "دمرت أنفاقًا تحت الأرض، وأكثر من 500 بنية تحتية ومجمعات معادية ومستودعات أسلحة"، إلى جانب "القضاء على العديد من المخربين"، في إشارة إلى عناصر حزب الله.

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 وتابع أن قوات اللواء 188 "دمرت مقر منطقة يارون في حزب الله، الذي كان يستخدم قاعدة رئيسة لعمليات الحزب".

وأوضح أن قوات اللواء (6) "دمرت عشرات البنى التحتية تحت الأرض وداهمت مقرًا لحزب الله تم إخفاؤه داخل محميات طبيعية لجمعية أخضر بلا حدود".

وبدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي إن "حزب الله يحاول إخفاء خسائره وحجم الضربة التي تلقاها"، مشيرا إلى أنه "يواجه الآن صعوبات في القيادة والسيطرة".

وأضاف هليفي، في تصريحات صحفية، أن "إيران تلقت ضربة قوية وعميقة بضرب حزب الله، وأنها فقدت المواقع الأمامية التي أنشأتها على حدودنا".

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