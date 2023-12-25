وسط اشتباكات متقطعة.. ميليشيا حزب الله ترفض الابتعاد عن الحدود

شهدت جبهة جنوب لبنان اشتباكات متقطعة مع الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية صباح اليوم الاثنين، إذ شنَّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على أطراف بلدة عيترون وألقت عددًا من صواريخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة طالت منطقة بنت جبيل، وفقًا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأفادت الوكالة بأن المصور في قناة "المنار" خضر مركيز، أصيب بجروح جراء إصابته بشظايا صاروخ ألقته المقاتلات الإسرائيلية أثناء غاراتها صباح اليوم على مجرى نهر الخردلي.

إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية بأن ميليشيا حزب الله ردت بطريقة غير مباشرة على مقترحات دولية بإبعادها عن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تنفيذاً للقرار الدولي "1701"، مؤكدًا أن وجوده على الحدود "ضروري".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بناء على تقييم الجيش الإسرائيلي، تم إغلاق عدد من الطرق والمفترقات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمنيّ. وتحدثت عن إغلاق عدد من المستوطنات في الشمال خصوصًا تلك التي تبعد عن الحدود مسافة تصل إلى 4 كيلومترات باستثناء كريات شمونة. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدة ليمان الحدودية إخلاءها فورًا.

وكان الجيش الإسرائيليّ قال في بيان أصدره أمس الأحد، إنه استكمل موجة واسعة من الهجمات على سلسلة من الأهداف العسكرية لميليشيا حزب الله في الأراضي اللبنانية.