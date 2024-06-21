ليبيا.. اشتباكات في الزاوية وتفجير سيارة عضو "الأعلى للقضاء" (فيديو)
أفادت مصادر ليبية باندلاع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الجمعة، بين ميليشيات مسلحة، بمنطقة "الركينة" في مدينة "الزاوية"، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وقالت المصادر إن الاشتباكات دارت بين مليشيا "الكابوات" التي تتبع عثمان اللهب آمر "الكتيبة 103"، وعناصر ميليشيا أخرى يقودها رياض بالحاج، داخل أحياء مدينة "الزاوية".
وأكدت المصادر أن الاحتقان يسود مدينة "الزاوية"، التي تبعد 42 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، بعد تسجيل 5 جرائم قتل وقعت هذا الأسبوع.
وأدت حوادث إطلاق النار تلك إلى سقوط 3 قتلى في أماكن متفرقة في مدينة "الزاوية"، في آخر 24 ساعة، كما شهدت المدينة حوادث مشابهة خلال عيد الأضحى.
وكانت آخر تلك الحوادث إطلاق النار على عبد الرحمن شقيق رياض قائد ميليشيا بالحاج، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته حرجة، وفق مصادر طبية.
وعلى إثر تلك الحادثة، اندلعت الاشتباكات المسلحة العنيفة بين الميليشيات في "الزاوية"، وسط أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين.
وتداول ناشطون ليبيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع توثق الاشتباكات ويسمع فيها صوت إطلاق كثيف للرصاص.
في ذات الإطار، ذكرت مصادر مطلعة أن محمد مسعود حماد عضو "المجلس الأعلى للقضاء" عن "محكمة استئناف الزاوية" سابقاً، نجا من محاولة اغتيال عبر تفجير سيارته.
وأوضحت المصادر أن استهداف سيارة محمد مسعود حماد تم داخل سياج منزله بمنطقة "المطرد"، بواسطة قذيفة "أر بي جي"، لافتة إلى تضرر سيارة أخرى تابعة للنائب العام الصديق الصور.