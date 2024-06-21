ليبيا.. اشتباكات في الزاوية وتفجير سيارة عضو "الأعلى للقضاء" (فيديو)

أفادت مصادر ليبية باندلاع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الجمعة، بين ميليشيات مسلحة، بمنطقة "الركينة" في مدينة "الزاوية"، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وقالت المصادر إن الاشتباكات دارت بين مليشيا "الكابوات" التي تتبع عثمان اللهب آمر "الكتيبة 103"، وعناصر ميليشيا أخرى يقودها رياض بالحاج، داخل أحياء مدينة "الزاوية".

وأكدت المصادر أن الاحتقان يسود مدينة "الزاوية"، التي تبعد 42 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، بعد تسجيل 5 جرائم قتل وقعت هذا الأسبوع.

وأدت حوادث إطلاق النار تلك إلى سقوط 3 قتلى في أماكن متفرقة في مدينة "الزاوية"، في آخر 24 ساعة، كما شهدت المدينة حوادث مشابهة خلال عيد الأضحى.