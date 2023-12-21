مسؤول إسرائيلي سابق يحذر: قادة حماس قد يفرون إلى الخارج

حذَّر مسؤول إسرائيلي سابق من احتمال فرار قادة حماس إلى الخارج، بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء نحو 20%" من مساحة مدينة خان يونس التي تعد كبرى مدن جنوب قطاع غزة.

وكثفت القوات الإسرائيلية هجماتها في خان يونس إذ تعتقد أن قادة حماس يختبئون في الأنفاق تحت الأرض.

وقال جاكوب ناجل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: "إذا أغلقوا عليهم خان يونس، فيمكنهم الانتقال إلى رفح".

وأضاف: "وإذا ذهبوا إلى هناك، فهذا يعني أنهم يخططون للفرار إلى مصر"، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".