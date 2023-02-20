بشار الأسد يصل عُمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق

وهذه أول زيارة خارجية للرئيس السوري بعد الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف الضحايا في كل من سوريا وتركيا.

وأضافت وكالة الأنباء العُمانية، "تم تبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وبينت الوكالة أن السلطان هيثم بن طارق قدم دعم السلطنة للشعب السوري ليتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وعبر الرئيس السوري خلال اللقاء عن بالغ شكره لسلطان عُمان وللحكومة والشعب العُماني على تضامنهم ووقفتهم مع سوريا، معربًا عن تقديره لجهود الإغاثة العُمانية التي أسهمت في التخفيف من آثار الزلزال.