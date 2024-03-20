بلينكن يصل السعودية لبحث وقف إطلاق النار في غزة
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
ومن المرتقب أن يُجري بلينكن، القادم من العاصمة الفيليبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قبل التوجه إلى مصر، الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.