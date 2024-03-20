بلينكن يصل السعودية لبحث وقف إطلاق النار في غزة‎

ومن المرتقب أن يُجري بلينكن، القادم من العاصمة الفيليبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قبل التوجه إلى مصر، الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.