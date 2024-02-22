قوة من الجيش السوداني تقتحم مقر رجل دين وتقتل مرافقه

اقتحمت قوة مسلحة تتبع للجيش السوداني، المسيد (مقر ديني) الخاص برجل الدين الأمين عمر الأمين، وقتلت أحد مرافقيه رميًا بالرصاص.

وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" إن القوة المسلحة التي ترتدي زيَّ الجيش السوداني وقوات العمل الخاص، اقتحمت، عصر اليوم الأربعاء، مسيد الأمين الكائن في مدينة أم درمان، لتقوم على الفور بقتل مرافقه الشخصي بعشر رصاصات.

والأسبوع الماضي، كشف رجل الدين السوداني الأمين عمر الأمين، لـ"إرم نيوز" عن تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل أفراد من الجيش السوداني، الذين يتهمونه بموالاة قوات الدعم السريع.

وتوقع أن تُنفَّذ التهديدات بحقه، لكنه أكد أنه لن يتوقف عما يقدمه من مساعدات إنسانية لسكان منطقة أم درمان المدنيين والمتمسكين بالبقاء في منازلهم.

وذكر "الأمين" أن التهديدات بحقه تأتي من قِبل "المستنفرين الذين يقاتلون في صفوف الجيش"، وفق وصفه، معتبرًا أن ما يحركهم في ذلك اتهامات ظلت تطاله من بعض الجهات بأنه من مؤيدي قوات الدعم السريع ويؤوي قادته داخل مسيده.