الرئيس اللبناني يجدد مطالبته بدعم جيش بلاده خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي

logo
العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يعلن عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي يعلن عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية، وتعهد بتقديم تمويل بقيمة 90 مليون دولار لدعمها.

وقال فيصل بن فرحان، في إحاطة صحفية، إن 159 دولة أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا أنه لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية.

أخبار ذات علاقة

أمير دولة قطر خلال حديثه أثناء الاجتماع مع ترامب

ما الشروط التي "فرضها" القادة العرب على ترامب لقبول خطته لإنهاء حرب غزة؟

وأضاف أن العمل جارٍ مع واشنطن للتركيز على إنهاء الحرب في غزة، وهو أمر ينسجم مع قيام دولة فلسطين.

ولفت إلى أن قادة دول عربية وإسلامية، خلال اجتماعهم بالرئيس الأمريكي، أوضحوا لترامب مخاطر ضم إسرائيل الضفة الغربية، معتبرا أن إسرائيل تقف عقبة أمام سلام عادل.

 

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC