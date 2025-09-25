وزير الخارجية السعودي يعلن عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية، وتعهد بتقديم تمويل بقيمة 90 مليون دولار لدعمها.

وقال فيصل بن فرحان، في إحاطة صحفية، إن 159 دولة أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا أنه لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية.

وأضاف أن العمل جارٍ مع واشنطن للتركيز على إنهاء الحرب في غزة، وهو أمر ينسجم مع قيام دولة فلسطين.

ولفت إلى أن قادة دول عربية وإسلامية، خلال اجتماعهم بالرئيس الأمريكي، أوضحوا لترامب مخاطر ضم إسرائيل الضفة الغربية، معتبرا أن إسرائيل تقف عقبة أمام سلام عادل.