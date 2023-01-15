استشهاد فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، بزعم نيته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهاد أحمد كحلة (45 عامًا)، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في العنق، قرب سلواد".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن جنود الجيش أطلقوا النار على مشتبه فيه فلسطيني اقترب منهم بسكين بالقرب من عوفرا في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه لم تقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، لافتة إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث وقع في أثناء قيام فلسطينيين برشق قوة عسكرية بالحجارة، ثم خرج الفلسطيني من سيارة مسلحًا بسكين، وحاول الاستيلاء على سلاح أحدهم.