استشهاد فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، بزعم نيته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهاد أحمد كحلة (45 عامًا)، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في العنق، قرب سلواد".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن جنود الجيش أطلقوا النار على مشتبه فيه فلسطيني اقترب منهم بسكين بالقرب من عوفرا في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه لم تقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، لافتة إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث وقع في أثناء قيام فلسطينيين برشق قوة عسكرية بالحجارة، ثم خرج الفلسطيني من سيارة مسلحًا بسكين، وحاول الاستيلاء على سلاح أحدهم.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًّا واسعًا، سقط على إثره 13 فلسطينيًّا منذ بدء العام الجاري.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين، أمس السبت، بينهم اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة جبع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وحذرت السلطة الفلسطينية، في وقت سابق، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، داعية الولايات المتحدة للتدخل لمنع انزلاق المنطقة لتصعيد أوسع، ولمنع الإجراءات المتطرفة التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.