نتنياهو: سندخل رفح حتى دون موافقة واشنطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى رفح جنوبي غزة، وحيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني، وأكد أنها "ستفعل ذلك دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر".
وأضاف نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه لا توجد طريقة لهزيمة حركة حماس دون دخول رفح، بحسب وكالة "رويترز".
وتابع: "قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا".
ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.