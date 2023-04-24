كندا وألمانيا وإسبانيا تجلي مواطنيها و دبلوماسييها من السودان

أجلت كل من إسبانيا وكندا وألمانيا الأحد، مواطنيها ودبلوماسييها من السودان الذي يشهد صراعا داميا بين قوات الدعم السريع والجيش.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر الأحد إن بلاده قررت تعليق عملياتها في السودان مؤقتا وأخرجت دبلوماسييها.

وفي الإطار ذاته، أعلن الجيش الألماني الأحد أن طائرة تابعة له تقل 101 شخص غادرت السودان في إطار جهود الإجلاء.

وقال الجيش عبر تويتر إن "أول طائرة من طراز إيرباص إيه-400-إم (تابعة للجيش الألماني) في طريقها إلى الأردن تحمل 101 شخص تم إجلاؤهم"، مضيفًا أن إجمالي ثلاث طائرات من طراز إيه-400-إم وصلت إلى السودان لأغراض الإجلاء.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني الأحد إن بلاده أجلت مواطنيها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان فضلا عن مواطنين آخرين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

وكتب الوزير خوسيه مانويل ألباريس بوينو على تويتر يقول "أقلعت طائرات سلاح الجو الإسباني لتوها من الخرطوم وعلى متنها مواطنونا وموظفونا الدبلوماسيون. كما كان على متنها مواطنون آخرون من الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية".

وأضاف "نكرر الدعوة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار في السودان".