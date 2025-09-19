لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلية فلسطينية زعم أنها كانت تصنع صواريخ بدائية لإطلاقها لاحقًا على إسرائيل، على ما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية: "لأول مرة اعتقل الجيش الإسرائيلي خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".

وأضافت "الخلية كانت قد صنعت صاروخين ضُبطا مؤخرًا"، مشيرة إلى أنه عُثر خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع.

وفق القناة فإن هذه أول خلية تُشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل أيام، ضبط صاروخين بدائيين سقطا قرب مستوطنة في الضفة الغربية، ما يشير إلى تجربة لإطلاقها.

وشهدت مناطق الضفة الغربية عمليات إطلاق صواريخ بدائية ودون رؤوس حربية تجاه مستوطنات إسرائيلية، فشلت جميعها في إحداث أي أضرار.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: "لست متفاجئًا من العثور على صواريخ في الضفة الغربية"، داعيًا لتفكيك السلطة الفلسطينية بالكامل.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "السلطة الفلسطينية منظمة إرهابية تُوفر الظروف لسبعة أكتوبر جديد في الضفة الغربية، وتدفع رواتب لقتلة الإسرائيليين، وتُعلّم في مؤسساتها التعليمية قتل الإسرائيليين، وتُحرّض في إعلامها على الإرهاب".

وتابع "إن لم نُفكّكها في الوقت المناسب، فسنستيقظ متأخرين، كما حدث في غزة"، وفق قوله.