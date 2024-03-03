بيان خليجي: ثروات حقل الدرة ملكية سعودية كويتية

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن بيان لاجتماع وزاري لمجلس التعاون لدول الخليج قوله، الأحد، إن حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط.

وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع، في العام 2022، بأنه "غير قانوني".

ويوجد في الدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شيماء الغنيم، نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية، أنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029، بحسب وكالة "رويترز".