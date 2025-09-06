الجيش الإسرائيلي يدمر "برج السوسي" السكني وسط غزة (فيديو)

نسف الجيش الإسرائيلي برج السوسي السكني، وسط مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير من إنذار للسكان بإخلائه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس، حيث وضع عناصرها الإرهابيون في المبنى وسائل استطلاع بهدف مراقبة أماكن وجود قوات جيش الدفاع في المنطقة، في إطار استعداداتها لمناورة جيش الدفاع البرية في المنطقة زرع عناصر حماس داخل وبجوار المبنى عبوات ناسفة عديدة بغية استهداف قواتنا".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا لسكان المنطقة بضرورة إخلائها فورا.

وكتب أدرعي في منشور على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 783, 784, 688, 690 وتحديدًا في البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له".