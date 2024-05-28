"أوشن فايكينغ" تنقذ 41 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" أن سفينتها "أوشن فايكينغ" أنقذت قبالة سواحل ليبيا، الثلاثاء، 41 مهاجرًا، بينهم قاصران، كانوا على متن "قارب خشبي معرّض للخطر".

وأكدت المنظمة الإنسانية التي تتخذ مقرًا لها في مرسيليا الفرنسية، أن "غالبية الأشخاص الذين أُنقذوا من سوريا".

وخصصت السلطات البحرية الإيطالية ميناء أنكون (شرق إيطاليا) لإنزال الأشخاص الناجين.

وقالت المنظمة غير الحكومية إنه عندما وصلت فرقها، كان هناك شخص يعاني من انخفاض حرارة الجسم، وكان آخرون مصابين "بحروق بسبب الوقود".