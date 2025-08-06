وسط أوضاع مأساوية.. نزوح واسع لمئات العائلات من السويداء (صور)

أفاد الدفاع المدني السوري، فجر اليوم الأربعاء، بأن 160 عائلة سورية، تضم نساء وأطفال، نزحت من محافظة السويداء، بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسود الجنوب السوري.

وذكر الدفاع المدني، في بيان له، أن "فرقه تواصل الاستجابة الإنسانية للأوضاع الصعبة في الجنوب السوري، إذ خرجت يوم الثلاثاء 196 عائلة بشكل إفرادي من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني".

وأوضح البيان أن العائلات التي نزحت "تضم 884 مواطنًا بينهم نساء وأطفال، قدمت فرق الدفاع المدني السوري لهم المساعدة وساهمت في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان".

وتابع البيان: "خرجت قافلة للهلال الأحمر العربي السوري تضم 350 مواطناً (نحو 85 عائلة) من محافظة السويداء، عبر معبر بصرى الشام الإنساني، كما دخل عبر المعبر 124 عائلة تضم 519 مواطناً عائدين إلى محافظة السويداء".

وكان الدفاع المدني السوري قد أشار إلى أن مئات العائلات ما تزال في طريقها إلى خارج محافظة السويداء هرباً من الأوضاع المأساوية الأمنية والإنسانية التي تحيط بهم.

من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن "قرى وبلدات عدة في محافظة السويداء، من بينها بلدة "نمرة شهبا"، تشهد أزمة خانقة في تأمين مادة الخبز، بعد نفاد الطحين والمحروقات من بعض الأفران الخاصة، ما أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل".

وأضاف المرصد أن "استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الحكومة الانتقالية على المحافظة منذ 13 يوليو/ تموز الفائت، تسبب بنقص حاد في المواد الأساسية وعلى رأسها الطحين والمحروقات".