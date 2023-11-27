المستشفى الميداني الأردني الثاني يباشر عمله في جنوب غزة

باشر المستشفى الميداني الأردني الخاص الثاني عمله في جنوب قطاع غزة، إذ يُعدّ المستشفى الميداني الأول الذي يصل إلى القطاع، منذ عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب الديوان الملكي الأردني، فإن المستشفى يتسع إلى 41 سريرًا، ويتكون من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة، والرجال، والنساء، والخدج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.