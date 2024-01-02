توقعات بتزايد المخاطر في البحر الأحمر عقب الهجوم الأمريكي ضد الحوثيين

وقال التقرير، إن الحادثة سلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها شركات الشحن الكبرى مثل شركة ميرسك، التي يكون لعملياتها تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الأمريكية لحماية الممر المائي.

وقال روبرت خاتشاتريان، الرئيس التنفيذي لشركة " فرايت رايت جلوبال لوجستكس" في لوس أنجلوس: "هذا بالتأكيد تصعيد سيغير الأمور"، مضيفا: "هناك الكثير من السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ولا يزال من الممكن إطلاق النار عليهم بالصواريخ من داخل اليمن".

ونقلت الصحيفة عن مارغريت كيد أستاذ التوريد والتكنولوجيا اللوجستية في جامعة هيوستن، أن أسعار الشحن في طريقها بالفعل للارتفاع في جميع أنحاء العالم في عام 2024، لأسباب لا تتعلق كلها بالشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الشحن البحري من آسيا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط بالفعل من حوالي 1500 دولار لكل حاوية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 2500 دولار لكل حاوية الآن.

مستنقع جديد

وعبّر التقرير عن خشيته من قيام ميليشيا الحوثي، بتصعيد مواجهتها مع الولايات المتحدة بعد أحداث الأحد، بما في ذلك؛ استهداف السفن والمدمرات البحرية الأمريكية.

وبالتالي سيمثل ذلك تصعيداً جديداً وأكبر في المنطقة قد يتطلب تدخل أطراف إقليمية أخرى؛ ما يهدد فرص السلام والاستقرار، الذي لاحت بوادره سابقًا، في كامل المنطقة.

وختم التقرير بالقول: "قد يجر الأمر الولايات المتحدة وحلفائها إلى مستنقع جديد لن تتمكن من التعامل معه أو حتى الخروج منه بسهولة".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية