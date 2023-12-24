"حرب غزة" تُغيّب مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد عن بيت لحم

وتابع قائلاً: "نحن هنا للصلاة، وأيضًا ليس فقط من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار، وإنما من أجل وقف الأعمال العدائية والمعاناة وطي هذه الصفحة، لأن العنف لا يُوّلد إلا العنف".

وأوضح البطريرك أن "رسالة الميلاد هي السلام وليس العنف.. السلام العادل لكل الفلسطينيين الذين انتظروا طويلاً دولتهم وحريتهم".

وأضاف: "في هذا التوقيت علينا أن نكون متحدين، وهذا مهم. العدو يريد لنا الانقسام.. والشيطان يريد لنا الانقسام. لكن يجب علينا أن نكون متحدين. قوتنا في الاتحاد.. كمسيحيين ومسلمين. وأقولها لكل الفلسطينيين.. الاتحاد أمر ضروري حتى تعملوا معًا من أجل الحقوق والكرامة، وإنهاء الاحتلال، لأن هذا هو أصل المشكلة".

وعبَّر البطريرك عن أمله بأن يكون "عيد الميلاد، في العام المقبل، مليئًا بالفرح والحياة والأطفال، لأن عيد الميلاد دون الأطفال ليس عيدًا حقيقيًا".