مقابل الجولان.. إسرائيل تكذب أنباء تسليم مزارع شبعا وجبل روس لسوريا

علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الخميس، على تقارير متداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن تسليم منطقتين لسوريا مقابل وقف المطالبة بالجولان.

ونفى مكتب نتنياهو صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية "مزارع شبعا" و"جبل روس" مقابل وقف المطالبة بالجولان، معتبراً أن تلك الأنباء "أكاذيب".

وكانت قناة "كان" العبرية قد كشفت، في وقت سابق، عن ما أسمتها "مفاوضات درامية" بين إسرائيل وسوريا، درست خلالها تل أبيب الاعتراف بجبل دوف كأرض سورية، مقابل تعليق المطلب السوري بهضبة الجولان.

ولاحقاً، أشارت القناة العبرية إلى أن بيان مكتب نتنياهو رداً على تقريرها ذكر أن "الأخبار التي تفيد بأن إسرائيل فكرت في تسليم (جبل دوف) هي أخبار كاذبة تماماً".

وأشارت القناة في تقرير لها إلى أن "المحادثات حول نقل السلطة على المناطق بين الجانبين توقفت بعد مجزرة السويداء، لكنها قد تُستأنف".

وذكرت القناة أنه "في إسرائيل جرى بحث الجدوى السياسية لهذه الخطوة، التي تتطلب موافقة 80 عضوًا في الكنيست".

وكشفت القناة أن مصدرً سورياً مقرباً من الحكومة لم يستبعد وجود "رابط" بين قضية "جبل دوف" وقضية مرتفعات الجولان، بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين.

ونقلت عنه قوله: "لكن هناك حاليًا قضايا أكثر إلحاحًا مثل جبل الدروز، ويجب حل قضية جبل دوف كجزء من ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".

وبحسب القناة، "لم يستبعد المصدر السوري إمكانية ربط قضية جبل دوف بقضية الجولان مستقبلاً"، في حين نقلت عن "مصدر آخر مشارك في المحادثات، قوله أن "هذه القضية ليست مطروحة حاليًا، ولن تُناقش إلا لاحقاً".