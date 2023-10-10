زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني إلى موسكو

أعلن السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الروسية موسكو، وفق ما نقلت عنه قناة (آر.بي.سي) الإخبارية الروسية.

وحسب القناة، قال نوفل، "ننتظر بيانا رسميا من الكرملين، من الجانب الروسي، عن موعد الزيارة"، مؤكدا أنه "تم التوصل إلى اتفاق على أن يأتي السيد عباس إلى هنا في موسكو".

وعلى صعيد متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الروسي، بأن "الجانبين على اتصال يومي".