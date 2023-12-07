كيف ينتخب المصريون رئيسهم الجديد؟

تجري مصر الانتخابات الرئاسية، التي خيمت عليها الحرب في غزة، على مدى 3 أيام من الـ10 إلى الـ12 من ديسمبر الجاري ومن المقرر إعلان النتائج في الـ18 من ديسمبر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

التصويت:

يجري التصويت داخل مصر في الفترة من الـ10 إلى الـ12 من ديسمبر.

ومن المقرر إعلان النتائج في الـ18 من ديسمبر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

المرشحون:

المرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم: عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الإشراف:

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما تقوله الهيئة.

مدة الرئاسة:

تضمنت تعديلات الدستورية أجريت في عام 2019 تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات من 4 سنوات.