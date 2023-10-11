محللون يستبعدون توسع دائرة المواجهة في جبهة لبنان الجنوبية

واعتبر المحلل العسكري والإستراتيجي خالد حمادة، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "المناوشات المحدودة والمنضبطة الجارية جنوبا، بالتزامن مع ما يجري في غزة، لا تشير إلى انفجار على الجبهة اللبنانية، باعتبار أنها أصبحت جزءا من قواعد الاشتباك".

كما استبعد المحلل العسكري والإستراتيجي هشام جابر "فتح جبهة جنوب لبنان على نطاق واسع"، مؤكدا أن "ما يحصل هو رد على الرد، وفي إطار محدد وتحت سقف القرار الدولي 1701"، متوقعا أن تستمر هذه الوتيرة على الجبهة الجنوبية.

ولفت "جابر"، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن مليشيا حزب الله "لن تورط لبنان بالحرب، إلا في حال تنفيذ إسرائيل عدوانًا على لبنان"، حيث من المفترض أن تتحرك جبهات أخرى غير جبهة الجنوب.