محللون يستبعدون توسع دائرة المواجهة في جبهة لبنان الجنوبية
استبعد محللون عسكريون لبنانيون توسيع دائرة المواجهة في جبهة جنوب لبنان، باعتبار أن ما يحدث يندرج في إطار المناوشات التي لا ترقى إلى فتح جبهة بالمعنى الواسع.
واعتبر المحلل العسكري والإستراتيجي خالد حمادة، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "المناوشات المحدودة والمنضبطة الجارية جنوبا، بالتزامن مع ما يجري في غزة، لا تشير إلى انفجار على الجبهة اللبنانية، باعتبار أنها أصبحت جزءا من قواعد الاشتباك".
كما استبعد المحلل العسكري والإستراتيجي هشام جابر "فتح جبهة جنوب لبنان على نطاق واسع"، مؤكدا أن "ما يحصل هو رد على الرد، وفي إطار محدد وتحت سقف القرار الدولي 1701"، متوقعا أن تستمر هذه الوتيرة على الجبهة الجنوبية.
ولفت "جابر"، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن مليشيا حزب الله "لن تورط لبنان بالحرب، إلا في حال تنفيذ إسرائيل عدوانًا على لبنان"، حيث من المفترض أن تتحرك جبهات أخرى غير جبهة الجنوب.
وتوقع أن تفتح جبهات أخرى خلال أيام؛ لتخفيف الضغط عن غزة، بينها جبهة الضفة الغربية، وأراضي 48 والجولان، لكنه أوضح أن الجبهة الأخيرة مؤجلة، وهي رهن قرار روسي- سوري.
وحول تغيير قواعد الاشتباك في لبنان، قال حمادة: "ليس هناك بعد عناصر تجعل اللاعب الإيراني يعطي الضوء الأخضر للخروج عن قواعد الاشتباك هذه؛ وذلك بهدف تبلور النتائج السياسية للحرب الناجحة التي خاضتها حماس في غزة".
وأضاف أن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي لم تعلنا عن أي هدف سياسي بعد لعملية غزة؛ لأن الأهداف السياسية ليست ملكهما، وإنما تملكها إيران ودول عربية".
وقال: "إذا لم تباشر إسرائيل بهجوم بري على غزة في الـ 48 ساعة المقبلة، فسيعني ذلك سقوط هذا الخيار، الذي لا ترغب به الولايات المتحدة، إلا في حال تعثر العملية السياسية".
وأكد "جابر" أن الهجوم البري على غزة لم يتقرر بعد، حيث إن" إسرائيل لم تسيطر لغاية الآن على غلاف غزة".
كل ذلك، يعكس التراجع ليس فقط على مستوى قدرات إسرائيل الاستخبارية، وإنما أيضا حالة الإرباك التي خلفها هجوم حماس المباغت في صفوف دوائرها الأمنية والعسكرية، ما يعزز فرضية أن إسرائيل ما قبل السابع من أكتوبر ليست كما بعده.
وفي هذا السياق، قال "حمادة" إن "ثمة مسودة اتفاق يتم تحضيرها في مكان ما، ستأخذ في الاعتبار عدم قدرة إسرائيل من الآن وصاعدا على حماية أمنها، وبالتالي فقدانها قدراتها التقليدية، الأمر الذي سيحكم سائر عمليات التفاوض لاحقا، والاتفاقيات المختلفة في المرحلة المقبلة".