جولة لودريان اللبنانية.. لا رئيس للجمهورية في الأفق القريب

وتساءل مراقبون ما إذ قد طوت فرنسا مبادرتها بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهل أصبح الاستحقاق الرئاسي من جديد بدون أي أفق زمني؟.

بدوره قال المحلل السياسي نبيل بو منصف لـ "إرم نيوز"، إن "العنوان الدبلوماسي لجولة لودريان أنها استطلاعية لكنها أكثر من ذلك، ففرنسا تعرف لبنان جيدا وليست بحاجة لاستطلاعه، لذلك فإن هذه المهمة تشكل مؤشرا على إعادة النظر بالمبادرة الفرنسية وبالمرحلة السابقة لجلسة 14 حزيران يونيو، التي جاءت بمثابة استفتاء حول مرشحين رئاسيين وكانت الغلبة فيه لمرشح تقاطعت على اسمه قوى المعارضة".

وأضاف بو منصف: "لا يمكن أن تتجاهل فرنسا رغبة الأكثرية النيابية التي صوتت للمرشح جهاد أزعور، وأن تبقي على تمسكها بالمرشح سليمان فرنجيه، لأن ذلك قد يسبب نوعا من العداء مع غالبية القوى المسيحية".

واعتبرت مصادر أن جولة لودريان الحالية لا تعني حكما تخلي فرنسا عن مبادرتها بدعم ترشيح فرنجيه، وقالت إن الأخير لم يسمع خلال لقائه بالموفد الفرنسي أمرا مماثلا.

وتشير هذه المصادر إلى أن فرنسا تشدد على عامل الوقت وتحذر من إطالة الفراغ عبر محاولتها التقريب في وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية المختلفة للخروج من الأزمة.

ونقل عن لودريان تأكيده على الحاجة إلى توافق فعلي، لأن الأمر يتعدى اسم الرئيس ويصل إلى عملية الإصلاح وإنقاذ المؤسسات.