حزن في الأردن بعد تداول تفاصيل من حياة رجال أمن قتلوا خلال "مداهمة معان"

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، صباح الإثنين، مقتل النقيب غيث الرحاحلة، والملازم معتز النجادا، والعريف إبراهيم الشقارين، خلال مداهمة استهدفت "خلية إرهابية يحمل أعضاؤها الفكر التكفيري".

وبحسب بيان للأمن، قادت التحقيقات إلى الاشتباه بأن هذه الخلية متورطة بقتل نائب رئيس شرطة محافظة معان عبدالرزاق الدلابيح، الذي قضى إثر تلقيه رصاصة بالرأس الخميس الماضي.

وأكد البيان الأمني مقتل المشتبه به بقتل الدلابيح، و9 آخرين من أفراد الخلية، خلال مداهمة اليوم الإثنين.

وتداول ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور رجال الأمن الثلاثة الذين قضوا في المداهمة، كما تداولوا بعضا من تفاصيل حياتهم، وسط حالة حزن وتعاطف واسعة، خاصة أنهم من فئة الشباب.

ولفت منشور متداول عبر فيسبوك، إلى أن الضابط الرحاحلة كان قد تزوج حديثا، فيما تخرج زميله النجادا قبل عام فقط من جامعة مؤتة.