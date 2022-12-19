حزن في الأردن بعد تداول تفاصيل من حياة رجال أمن قتلوا خلال "مداهمة معان"
لقي الإعلان عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن، خلال مداهمة استهدفت "خلية إرهابية" في الأردن، تعاطفا واسعا من قبل مستخدمي مواقع التواصل، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل تتعلق بحياتهم.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، صباح الإثنين، مقتل النقيب غيث الرحاحلة، والملازم معتز النجادا، والعريف إبراهيم الشقارين، خلال مداهمة استهدفت "خلية إرهابية يحمل أعضاؤها الفكر التكفيري".
وبحسب بيان للأمن، قادت التحقيقات إلى الاشتباه بأن هذه الخلية متورطة بقتل نائب رئيس شرطة محافظة معان عبدالرزاق الدلابيح، الذي قضى إثر تلقيه رصاصة بالرأس الخميس الماضي.
وأكد البيان الأمني مقتل المشتبه به بقتل الدلابيح، و9 آخرين من أفراد الخلية، خلال مداهمة اليوم الإثنين.
وتداول ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور رجال الأمن الثلاثة الذين قضوا في المداهمة، كما تداولوا بعضا من تفاصيل حياتهم، وسط حالة حزن وتعاطف واسعة، خاصة أنهم من فئة الشباب.
ولفت منشور متداول عبر فيسبوك، إلى أن الضابط الرحاحلة كان قد تزوج حديثا، فيما تخرج زميله النجادا قبل عام فقط من جامعة مؤتة.
وذكرت تغريدة عبر تويتر، أن الرحاحلة هو نجل ضابط توفي أيضا أثناء عمله في الأمن العام.
من جانبه، نعى والد العريف الشقارين، وفاة ابنه قائلا في تدوينة منسوبة له متداولة عبر "فيسبوك": بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعي لكم خبر استشهاد ابني وفلذة كبدي الشهيد إبراهيم الشقارين الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم أثناء الواجب الرسمي في محافظة معان".
وأضاف: "أوجعت قلوبنا واستعجلت الرحيل يا إبراهيم".
بالتزامن مع ذلك، طالب ناشطون، بإنجاز التحقيق مع المشتبه فيهم، وإصدار حكم بالإعدام في حقهم.
وأكد الأمن العام الأردني أن "التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة، وسيتم الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولا بأول لحين إحالة القضية إلى القضاء".
ونعت رئاسة الوزراء الأردنية، رجال الأمن الثلاثة مؤكدة عدم التهاون "في إنفاذ القانون وفرض سيادته".