نصرالله: "طوفان الأقصى" والأشهر الماضية كانا "التحدي الأخطر"

قال الأمين العام لميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله إن عملية "طوفان الأقصى" والأشهر القليلة الماضية كانا "التحدي الأخطر لمحور المقاومة".

وأشار نصر الله إلى تصريحات سابقة للحزب نفى فيها علمه بالهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، قائلاً إن ذلك لم يكن يعني أن حزبه غير معني بتلك العملية، بل إنه يعتبر نفسه جزءاً منها، فصحيح قلنا إن طوفان الأقصى عملية فلسطينية وبقرار فلسطيني، ولكن ذلك لا يعني بأن لا نكون جزءا منها.

ووجه نصرالله حديثه لوزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: "لن تتمكن من تحقيق أهدافك من الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى أدلت إلى انهيار قوة الردع الإسرائيلية.

وخلال كلمة متلفزة استهلها بتقديم العزاء بنائب رئيس حركة حماس صالح العاروري الذي قتل بغارة من طائرة مسيّرة، تحدث نصر الله عن الانفجارين في كرمان الإيرانية، قائلاً إن التفجيرين مرتبطان بما حصل مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني حين قُتل في العراق.