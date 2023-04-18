رئيس الإمارات يستقبل ملك الأردن ويبحثان العلاقات الأخوية
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي وصل الإمارات اليوم في زيارة رسمية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني بحثا "العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك".
وبحسب الوكالة، أقام الشيخ محمد بن زايد، مأدبة إفطار، تكريماً للملك عبدالله الثاني.
ومن جهته، قال الديوان الملكي الأردني عبر "تويتر"، إن العاهل الأردني وصل إلى مطار البطين في العاصمة أبوظبي برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأكد أن اللقاء تناول سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.