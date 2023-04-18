رئيس الإمارات يستقبل ملك الأردن ويبحثان العلاقات الأخوية

ومن جهته، قال الديوان الملكي الأردني عبر "تويتر"، إن العاهل الأردني وصل إلى مطار البطين في العاصمة أبوظبي برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكد أن اللقاء تناول سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.