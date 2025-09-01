مسؤول: سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عامًا

قال مسؤول سوري في قطاع الطاقة لرويترز إن سوريا صدّرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، اليوم الاثنين، من ميناء طرطوس، في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أولى عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عامًا.

وصدّرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يوميًا في عام 2010، أي قبل عام من تحوّل الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عامًا دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.

وقال رياض جوباسي، معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز في وزارة الطاقة السورية، إن شركة "بي سيرف إنرجي" هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.

وقالت وزارة الطاقة السورية، في بيان مكتوب، إن النفط تم تصديره على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".