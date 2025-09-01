logo
العالم العربي

مسؤول: سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عامًا

مسؤول: سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عامًا
منشاة نفطيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 7:21 م

قال مسؤول سوري في قطاع الطاقة لرويترز إن سوريا صدّرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، اليوم الاثنين، من ميناء طرطوس، في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أولى عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عامًا.

وصدّرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يوميًا في عام 2010، أي قبل عام من تحوّل الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عامًا دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.

أخبار ذات علاقة

عبور أول قافلة ترانزيت بين سوريا وتركيا عبر معبر "باب الهوى"

بعد 15 عاماً.. استئناف الترانزيت عبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا (صور)

وقال رياض جوباسي، معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز في وزارة الطاقة السورية، إن شركة "بي سيرف إنرجي" هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.

وقالت وزارة الطاقة السورية، في بيان مكتوب، إن النفط تم تصديره على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC