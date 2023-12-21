مقتل سيدة باستئناف القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

أسفر القصف المدفعي الإسرائيلي، على جنوب لبنان، عن مقتل مسنّة وجرح زوجها، صباح اليوم الخميس، في أحد منازل بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط، بعد ليل دوت فيه أصوات القصف أرجاء جنوب لبنان.

وليل أمس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات في عمق الجنوب اللبناني، على بعد أكثر من 50 كيلومترا من الحدود اللبنانية، وألقى صواريخ جو – أرض في منطقة تقع بين إقليم التفاح في منطقة النبطية ومنطقة جزين وأطراف شرق صيدا، وتردد انفجارها في سائر أنحاء الجنوب، وصولا إلى الشوف في جبل لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، بهذا الصدد، أنه شنّ غارات جوية على مواقع لميليشيا حزب الله في لبنان.