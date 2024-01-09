قوة إسرائيلية خاصة تقتل 3 فلسطينيين في طولكرم

اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين، بعد أن تسللت إلى بلدة إكتابا في قضاء مدينة طولكرم، وحاصرت مركبة وفتحت النار على مستقلّيها بشكل مباشر.

وأفاد شهود عيان بأن مركبة بيضاء اللون تحمل لوحة فلسطينية تسللت داخل بلدة إكتابا تبيّن فيما بعد أنها قوة خاصة إسرائيلية قامت بمحاصرة مركبة فلسطينية يوجد فيها 3 شبّان، ما لبثت أن فتحت النار على المركبة بشكل مكثف؛ ما أدى إلى مقتلهم على الفور، وانسحبت القوة من المكان بسرعة.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن 3 شبّان وصلوا مستشفى طولكرم الحكومي عبارة عن جثث هامدة جرّاء تلقيهم عشرات الرصاصات في الجزء العلوي من الجسم، ولم تُحدّد هوياتهم.