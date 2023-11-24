إجلاء 103 من الروس لبلدهم من غزة

قالت وزارة الطوارئ الروسية في وقت مبكر اليوم الجمعة، إن رحلة خاصة أعادت إلى موسكو 103 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة.

وذكرت الوزارة في منشور على تطبيق "تيليغرام"، أن المجموعة عادت إلى الوطن على متن طائرة من طراز إليوشن-76 في رحلة عارضة.

وجاء في المنشور أن 101 روسي نُقلوا من غزة إلى مصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الروس الذين تم إجلاؤهم 750 شخصا. ونُقل أكثر من 650 جوا إلى روسيا، بينهم أكثر من 300 طفل.

وأشاد الكرملين يوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، ووصفه بأنه "أول نبأ سار منذ فترة طويلة" خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال إن فترات الهدنة الإنسانية هي السبيل الوحيد لتعزيز الجهود من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة.