"داعش" يتبنى هجومًا أدى إلى مقتل 9 من الشرطة العراقية في كركوك

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي ، يوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة العراقية على الأقل عندما استهدفت قنبلة قافلتهم قرب مدينة كركوك.

وقال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية الصفرة، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غرب كركوك.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت لـ"إرم نيوز"، في وقت سابق من يوم الأحد، إن "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية الرياض، ضمن محافظة كركوك بدورية تابعة للشرطة الاتحادية، ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة رائد، إضافة الى جرح 4 آخرين، كحصيلة أولية".