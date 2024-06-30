ما حقيقة موافقة مصر على نقل معبر رفح؟
علّق مصدر مصري رفيع المستوى، على ما جرى تداوله أخيرًا بشأن موافقة القاهرة على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم، نافيًا صحة ذلك الأمر.
وأكد المصدر "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على معبر رفح، مجددًا تمسك بلاده بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وأشار المصدر إلى أن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني.
وبين أن مصر سبق وأبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.
يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.
ويهدد استمرار إغلاق المعابر، بعودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف الفلسطينيون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شُح المساعدات.