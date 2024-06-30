ما حقيقة موافقة مصر على نقل معبر رفح؟

علّق مصدر مصري رفيع المستوى، على ما جرى تداوله أخيرًا بشأن موافقة القاهرة على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم، نافيًا صحة ذلك الأمر.

وأكد المصدر "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على معبر رفح، مجددًا تمسك بلاده بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأشار المصدر إلى أن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني.