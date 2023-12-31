وزير المالية الإسرائيلي: علينا إيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تشجع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة، مضيفا "علينا البقاء في غزة لفترة طويلة، وأشجع على تغيير جذري في القطاع".
وأكد سموتريتش في مقابلة مع القناة الإخبارية الـ 12 الإسرائيلية، أنه "ينبغي إيجاد الدول التي ترغب في استقبال الفلسطينيين من غزة".
وأضاف "نريد أن نشجع الهجرة الطوعية، ويتعين علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبالهم. وينبغي أن يكون جهدا من جانب الدولة".
ولفت الوزير الإسرائيلي "سوف نحكم هناك (غزة) من الناحية الأمنية، وسيتعين علينا أن نكون هناك بشكل مدني (استيطان). لن تكون غزة معقلاً لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل".
وبين أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعارض أيضًا عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لأنهم سيحكمون هناك تمامًا مثل حماس".