تجدد الغارات الإسرائيلية على درعا والسويداء

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا شرق بلدة غباغب في الريف الشمالي لمحافظة درعا.

كذلك، أفادت تقارير محلية عن تجدد الغارات الإسرائيلية على محيط محافظة السويداء السورية، التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يوم الأحد.

وبحسب نشطاء فقد استهدفت غارة عنيفة تجمعا لقوى الأمن العام التابعة لوزارة الدفاع السورية في السويداء، وسط أنباء عن وقوع قتلى.

وتأتي هذه الغارات بعد وقت قليل من أنباء واردة عن طلب من إدارة دونالد ترامب لإسرائيل لوقف هجماتها على سوريا.

ولم تعلق إسرائيل على الطلب الأمريكي.