المفقودون.. مأساة صامتة تفطر قلوب آلاف الغزيين

تعيش آلاف العائلات الغزية مأساة فقدان أفراد من عائلتها بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذُ أكثر من شهرين، ما يزيد من حجم معاناتهم جراء الحرب، التي وضعتهم في ظروف عيش قاهرة.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن أكثر من 6700 شخص ما زالوا مفقودين إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وإن 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، وترجح مصادر فلسطينية عدة أن يكون العدد أكبر من ذلك.