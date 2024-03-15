تعزيزات إسرائيلية في القدس تزامناً مع الجمعة الأولى من رمضان
تشهد مدينة القدس تعزيزات عسكرية إسرائيلية، تحسبًا لتوجه حشود من الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.
يأتي ذلك وسط مخاوف من تأثيرات الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها على الوضع الأمني بالقدس، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت الصحيفة إن "الخطة التي وضعتها الشرطة تتضمن الدفع بمئات العناصر من الشرطة وحرس الحدود لملء جميع الأزقة بالبلدة القديمة، بالتزامن مع وصول حشود الفلسطينيين للصلاة في ساحات المسجد الأقصى".
وأضافت أن "ثمة مخاوف بالمؤسسة العسكرية من احتمالات حدوث خروقات للنظام بنهاية أداء شعار صلاة الجمعة الأولى من رمضان، التي تحمل قابلية للاشتعال بشكل استثنائي هذا العام بفعل الحرب على غزة".
وأردفت أن "الأزمة التي تخشاها المؤسسة العسكرية تتعلق بالفترة التي ستعقب أداء الصلاة، حيث تتحسب قوات الأمن لحدوث أعمال شغب من شأنها أن تجبر قوات الشرطة على اقتحام ساحات الأقصى".
وجهَّزت شرطة الإحتلال غرفة قيادة، سوف تباشر عملها طوال فترة الصلاة، بتلقي معلومات وصورة متدفقة للأوضاع في الوقت الصحيح، بشأن ما يدور من أحداث ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشكل فوري.
ووفقاً للصحيفة، فإن "المأزق الأساسي الذي تخشاه أجهزة الأمن وقيادة الشرطة، هو كيفية مواجهة سيناريو تطور الأمور خلال الصلاة أو بعدها، وقيام حشود الفلسطينيين بالإعراب عن تضامنهم مع حماس، من داخل الحرم القدسي".
ونوهت إلى أن "السنوات الماضية شهدت امتناع الشرطة عن اقتحام ساحات الأقصى بشكل مباشر، وفضَّلت العمل على وأد بؤر التوتر بشكل منفصل؛ بغية الامتناع عن تطور الأوضاع لمواجهات واسعة".
وأوضحت أن "الشرطة اعتقلت 20 متهمًا بالتحريض قبيل بدء رمضان، ووجهت النيابة العامة ضد 6 منهم مذكرات اتهام، وجاءت هذه العمليات في ظل تركيز الشرطة وأجهزة الأمن على تحريض يحصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وخلصت الصحيفة إلى أن "غرفة عمليات تابعة للشرطة تعمل في هذه الأثناء على الرد على المعلومات المغلوطة التي تُنشَر عبر منصات التواصل، وترد عليها خشية تسببها في إشعال الأوضاع".
ولفتت إلى أن "الأجواء حول الحرم القدسي اتسمت منذ بدء الحرب بالهدوء النسبي، ولم تُسجَل أعمال عنف غير اعتيادية، عدا عن أعمال شغب محدودة سُجِّلت خلال الأيام الأخيرة في مدينة القدس".